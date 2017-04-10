المشهد اليمني الأول| صنعاء
أدانت وزارة الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني، اليوم الأحد، التفجيرات التي ضربت مصر، ووصفتها بالإجرامية، مشيرة إلى أن العدوان على اليمن يساعد في دعم الجماعات التي تضرب في أغلب الدول العربية.
وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية إن مصدري وممولي ما يسمى الإرهاب والتطرف العقائدي معروفون للجميع، وإنه يتم التغاضي عنهم لوجود مصالح مالية وصفقات لبيع الأسلحة واستثمارات آنية، مؤكدة أن هذه الدول ستكتوي بنيران تلك الجماعات.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، وذلك إثر التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين بطنطا والإسكندرية وأسفرا عن مقتل 44 شخصا.
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