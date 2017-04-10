المشهد اليمني الأول| لحج
تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأحد، من كسر ثلاثة زحوف على منطقة كهبوب التابعة لمحافظة لحج.
وأفاد مصدر عسكري ، أن مرتزقة العدوان السعودي نفذوا ثلاثة زحوف متتالية بغطاء جوي من طيران تحالف العدوان باتجاه كهبوب.
وأكد المصدر أن الزحوفات التي استمرت لـ 10 ساعات فشلت بعد تمكن الجيش واللجان من كسرها.. مشيراً إلى وقوع العشرات من مرتزقة الرياض بين قتيل وجريح.
وتمكنت وحدة الهندسة العسكرية في الجيش واللجان الشعبية في وقت سابق من اليوم الأحد من تفجير آلية محملة بالمرتزقة في كهبوب بعبوة ناسفة.
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