المشهد اليمني الأول| متابعات
فجرت كاتبة سعودية عاصفة غضب بين الرأي العام وذلك على إثر مقال نشرته تحت عنوان “شكرًا نتنياهو”
ونشرت الكاتبة السعودية ” آلاء لبني” مقالا بصحيفة مكة تشكر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامر الذي فاجأ الشارع السعودي بشكرها ومدحها لتجربة (إسرائيل) في الحفاظ على أرضها وما وصفته ببناء الدولة «على أسس وأنواع القوة المختلفة والإخلاص لها وليس للدكتاتورية»، بحسب قولها.
وجاء في المقال المُثير للجدل: «نعم شكراً حين يكون من أوائل مَن استنكر وأدان جريمة خان شيخون في إدلب بقوله: (يجب على الصور الصادمة من سوريا أن تهز مشاعر كل إنسان، إسرائيل تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية عامة وخاصة ضد المدنيين الأبرياء)».
كما نوهت الكاتبة إلى أن نتنياهو يدعو إلى «العدالة والقصاص» من خلال دعوة المجتمع الدولي إلى إخراج الأسلحة الكيميائية من سوريا.
وأضافت لبني: «الكيان الصهيوني حافظ على أرض اغتصبها ليس بالسلاح فقط والعيش على الصدقات والشحاتة من الدول، بل ببناء الكيان والدولة على أسس وأنواع القوة المختلفة والإخلاص لها وليس للدكتاتورية».
وأبدى كثير من المُثقفين اعتراضهم على شكر الكاتبة لرئيس الوزراء (الإسرائيلي) رغم تكريسه لنشاطات الاستيطان الظالمة للشعب الفلسطيني و استنكروا إشادة الكاتبة بنتنياهو الذى أحد رموز الإرهاب الصهيوني والكيان المحتل لفلسطين.
التعليقات
تعليقات