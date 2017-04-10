المشهد اليمني الأول| خاص
أخيراً سقط القناع التي كانت تتشدق به ما تسمى بالمقاومة الشعبية، والفصائل الإرهابية الاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة التكفيري في تعز .
مصادر محلية أكدت للمشهد اليمني الأول، أن عناصر تنظيم القاعدة التكفيري إقتحمت مدرسة الشهيد “أحمد سيف الشرجبي” بمدينة التربة، وقامت برفع شعار التنظيم على سطحها، في صورة تكشف مدى سيطرة وحرية التنظيم بالحركة والتنقل والمجاهره بتواجده.
جدير بالذكر أن تنظيم القاعدة التكفيري أصبح له قاضي شرعي في تعز، ويقوم بمحاكمة من أراد واستخدام أجهزة الدولة الرسمية الخاضعة لسيطرة كاملة للتنظيم التكفيري، وسط صمت مطبق من ناشطين يتم تحريكهم وقتما أرادوا لإحداث ظاهرة صوتية ضد الجيش اليمني واللجان الشعبية.
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