المشهد اليمني الأول| خاص

أخيراً سقط القناع التي كانت تتشدق به ما تسمى بالمقاومة الشعبية، والفصائل الإرهابية الاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة التكفيري في تعز .

مصادر محلية أكدت للمشهد اليمني الأول، أن عناصر تنظيم القاعدة التكفيري إقتحمت مدرسة الشهيد “أحمد سيف الشرجبي” بمدينة التربة، وقامت برفع شعار التنظيم على سطحها، في صورة تكشف مدى سيطرة وحرية التنظيم بالحركة والتنقل والمجاهره بتواجده.