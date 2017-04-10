المشهد اليمني الأول| متابعات

أكد المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ ديف بنهام، أن حاملة طائرات أمريكية توجهت مع أسطولها نحو شبه الجزيرة الكورية، كإجراء احتياطي على التهديد النووي الذي تُمثّله كوريا الشماليّة.

بنهام أوضح أنّ التهديد الأول في المنطقة لا يزال كوريا الشمالية، وذلك بسبب برنامجها الصاروخي غير المسؤول والمزعزع للاستقرار والمتهوّر ومواصلتها (الأبحاث) بغية امتلاك أسلحة نووية.

وتشمل هذه المجموعة القتالية حاملة الطائرات كارل فنسون من فئة نيمتز، مع أسطولها الجوي ومدمّرتين قاذفتين للصواريخ وطراد قاذف للصواريخ.

وكان يجب أن تتوقف هذه المجموعة في أستراليا، غير أنها سلكت طريق غرب المحيط الهادئ من سنغافورة.

وأجرت كوريا الشمالية 5 تجارب نووية، بينها 2 في العام 2016، وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن بيونغ يانغ قد تكون في طور الاستعداد لتجربة سادسة.

وقد تناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطوّلاً مع نظيره الصيني شي جينبينغ الخميس والجمعة في فلوريدا، وقد يكون ترامب طلب من جينبينغ الضغط على كيم جونغ أون ليوقف برنامجه للأسلحة النووية.

وهدد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون منذ الجمعة إلى أنّ بلاده مستعدة لـ”التحرك وحدها” ضد كوريا الشمالية إذا لزم الأمر.

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