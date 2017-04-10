المستعمرات الامريكية والكيان الصهيوني ايدوا العدوان على سوريا
بقلم/ الشحات شتا
رحبت المستعمرات الامريكية بالعدوان على سوريا معلنين تاييدهم ومباركتهم للعدوان الامريكي ولم يكتفوا بذلك بل طالبوا اسيادهم الامريكان بالمزيد من الضربات العدوانية وجاء الترحيب الصهيوني متطابق تماما مع المستعمرات الامريكية فهدفهم واحد هو تفكيك سوريا الى كيانات صغيرة ودعم الارهاب فيها ونشر الفوضى الخلاقة, وجاء تأييد المستعمرات الامريكية لهذا العدوان بعد 6 سنوات من الهزائم النكراء لهم في سوريا وكل يوم يؤكد اننا لانعيش في بلاد عربية بل نعيش في مستعمرات امريكية ولاؤها الاول و الاخير هو لامريكا و “اسرائيل” والسبب الرئيسي هو فرض الاستعمار عملائه لحكم هذه البلاد..لعنة الله على امريكا وكل حكام مستعمراتها.
الاسباب الحقيقية للعدوان الأمريكي بتوماهوك على سوريا..
جاء هذا العدوان لعدة اسباب اولها:
1- تدمير القاعدة السورية التي اطلقت صواريخها على الطائرات الصهيونية واسقطت بعضها واصابت الاخرى ومعلوم ان “اسرائيل” مقدسة عند امريكا وكل مستعمراتها وكل ماحدث ويحدث لسوريا هو بسبب غضب امريكا ومستعمراتها على سوريا لانها لاتركع ل”اسرائيل” المقدسة عندهم بل تدعم حركات المقاومة التي تعادي “اسرائيل” ولذلك جاءت الضربة الامريكية للانتقام من القاعدة السورية التي اطلقت صواريخها على طائرات “اسرائيل” المقدسة عند امريكا ومستعمراتها.
2-دفع السعودية فاتورة العدوان على سوريا حيث دفع نجل زعيم داعش الحقيقي الذي يعمل ولي ولي العهد السعودي ويعمل وزير الحرب في المملكة الوهابية السعودية وقام نجل زعيم داعش بدفع مبالغ كبيرة لترامب كي يقوم بضرب سوريا وجميع العالم شاهد كيف وعد نجل زعيم داعش ترامب باستثمارات تقدر بـ 200 مليار ومعلوم ان المهلكة الارهابية الوهابية الصهيونية الداعشية السرطانية العنصرية السعودية دعمت كل الحروب الغربية والامريكية والبريطانية والفرنسية والاسرائيلية على الدول العربية.
3-قلق “اسرائيل” من وجود حركات المقاومة في سوريا وقد طالبت قبل ايام بانسحاب هذه الحركات من سوريا لكنها لم تطالب بانسحاب الدواعش من سوريا.
4- ترامب اراد زيادة شعبيته عند اليهود الذين يحكمون امريكا واراد ارضاء حكام الغرب بالاعتداء على سوريا ولذلك رحب كل اعداء ترامب بهذا العدوان وقرروا اعادة العلاقات معه وهذه هي الاسباب الحقيقية للعدوان الامريكي على سوريا.
مستعمرات امريكية والكيان الصهيوني ايدوا العدوان على سوريا
بدأ اعلان قادة المستعمرات الامريكية والكيان الصهيوني بالعدوان علي سوريا التي عجزوا عن تركيعها خلال 6 سنوات من الحرب عليها حيث اعلن رئيس وزراء الكيان العنصري الارهابي الصهيوني بنيامين نتنياهو عن دعمه للعدوان وقال انها رسالة لايران وكوريا الشمالية كما اعلنت المهلكة الوهابية الارهابية العنصرية الصهيونية السعورية دعمها للعدوان على سوريا كما اعلن عميل وكلب الامريكان المخلص رجب قذر قردوغان عن تاييده للعدوان على سوريا وطالب بالمزيد من الغارات فيما اعلنت مستعمرة الاردن الامريكية الاسرائيلية عن ترحيبها بالعدوان فيما اعلنت مستعمرة الامارات التي تحكمها عصابات عن ترحيبها بالعدوان كما اعلنت مستعمرة البحرين المحتلة من عصابة ال خليفة عن دعمها للعدوان واعلنت مستعمرة اليابان الامريكية عن دعمها للعدوان فيما ايدت ذيول امريكا بريطانيا وفرنسا والمانيا هذا الاعتداء وتاييد كل المذكورين لهذه الغارة يؤكد انهم قادة الحرب الحقيقيون على سوريا وان جميع الجماعات الارهابية المحتلة لسوريا تأتمر باوامرهم وبعد انهاكهم وهزيمتهم امام سوريا خلال 6 سنوات من الحرب عليها ايدوا الاعتداء الامريكي على سوريا.
عبدة امريكا والشاب الامرد يقولون ترامب رضي الله عنه بعد عدوانه على سوريا
اعلنت جميع الجماعات الوهابية الارهابية التي تعبد امريكا والشاب الامرد عن مباركتها ودعمها وتاييدها للعدوان الامريكي على سوريا وقالوا رضي الله عن ترامب وهذا يؤكد ان الوهابية الكفرة عبدة الشاب الامرد يقدسون امريكا ويقدسون “اسرائيل” ويعادون كل من يعاديهم.
مندوبي الدول الحرة في مجلس الامن لقنوا امريكا درسا قويا
كنت سعيداً جدا حينما شاهدت خطاب المندوب السوري في مجلس الامن الذي قال ان امريكا قامت بضرب سوريا لتاييد الارهاب التابع لها ووصف امريكا وبريطانيا وفرنسا بالدول الاستعمارية وبانهم داعمي الوهابية الارهابية وال سعود كما لقن المندوب الروسي درسا قويا لامريكا ولقن المندوب البوليفي درسا قويا لامريكا فالف تحية لهؤلاء الاحرار الذين واجهوا امريكا بحقيقتها في عقر دارها.
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