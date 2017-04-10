المشهد اليمني الأول| متابعات
قال مصدر مسئول بدائرة العلاقات الخارجيه بالمؤتمر الشعبي العام:” كنا نتمنى على القوى السياسية الحية في مصر الكنانة أن تدين المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية والذي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ في الاسواق العامه والمنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة ويدمر البنية التحتية ويستهدف مقدرات الشعب اليمني التي بنيت على مدى اكثر من نصف قرن، فضلا عن ممارسة هذا العدوان لعملية قتل جماعي بحق الملايين من ابناء الشعب اليمني من خلال فرض حصار بري وبحري وجوي ادى الى انعدام المشتقات النفطية والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية والادوية”.
وأضاف المصدر ان مشاركة مصر مع تحالف العدوان على اليمن يبدو بأنها جاءت لدفع فاتورة مشاركة مصر عبدالناصر في ثورة 26 سبتمبر 1962 ودفاعهم عنها ضد التدخل السعودي الرجعي الإمبريالي في اليمن، وفقاً للموقع الرسمي للحزب “المؤتمر نت”.
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