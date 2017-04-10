المشهد اليمني الأول| جيزان
لقي عدد من العسكريين السعوديين مصارعهم وجرح آخرون، اليوم الإثنين، في قصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعاتهم في جيزان.
وأفاد مصدر عسكري ، بأن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت موقع الفريضة العسكري السعودي بكثافة.
وأكد المصدر مصرع وجرح عسكريين سعوديين وتدمير تحصيناتهم في الموقع المستهدف، مشيرا إلى أن سيارة الإسعاف شوهدت وهي تهرع للمكان.
وأضاف المصدر أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمع للجيش السعودي في قرية الحجل، محققة إصابات مباشرة.
وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي في موقعي القرن والدخان، كما دكت تحصينات موقع الخشل.
وكان قد لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم وجرح آخرون، أمس الأحد، في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم
في موقع الفريضة بجيزان.
وقصفت صاروخية الجيش واللجان تجمعات عسكرية سعودية في قرية القفل، كما تم اعطاب آلية عسكرية سعودي في استهداف، بالإضافة إلى مصرع جندي سعودي برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية في جيزان.
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