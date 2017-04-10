المشهد اليمني الأول| جيزان ـ نجران
لقي جندي سعودي، اليوم الاثنين، مصرعه في عملية قنص بجيزان، كما تم استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في نجران.
وأوضح مصدر عسكري، أن وحدات القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من قنص جندي سعودي في موقع الفريضة بجيزان.
وفي نجران قصف صاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء، محققة إصابات مباشرة.
وكان قد لقي جندي سعودي، أمس الأحد، مصرعه برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية في ذات الموقع
يذكر أن 59 جنديًا سعودياً قتلوا برصاص وحدات القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية في جبهات الحدود خلال شهر مارس المنصرم.
التعليقات
تعليقات