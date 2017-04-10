المشهد اليمني الأول| صنعاء
تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم الإثنين، ثاني جلساتها لمحاكمة المتهمين في الخلايا الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح والمتورطة في عددٍ من العمليات الإرهابية والتي تعددت وسائلها من اغتيالات وتفجير عبوات ناسفة ورصد إحداثيات لمؤسسات ومنشآت حكومية ومدنية وإرسالها لطيران العدوان.
وستستمع المحكمة برئاسة القاضي عبده راجح لتقرير النيابة لنيابة ودفوعات المحامين.
وكانت النيابة طالبت بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين البالغ عددهم 36 متهماً تتناسب مع حجم الجرائم التي ارتكبها المتهمون والموثقة بالأدلة المادية والقانونية المعتبرة والمثبتة في محاضر جمع الاستدلالات ونتائج التحقيقات مع المتهمين.
كما طالب ممثل النيابة من رئيس المحكمة السماح بنشر مقاطع مسجلة من اعترافات المتهمين وبثها على وسائل الإعلام حتى يطلع أبناء الشعب على حجم مخططات العدوان الإجرامية ومرتزقتهم.