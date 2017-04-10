المشهد اليمني الأول| تعز
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الإثنين، وتم إحراق آلية عسكرية تابعة لهم في قصف تجمعاتهم في محافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري ، أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في محيط معسكر الإمام بمديرية ذباب غرب المحافظة.
وأكد المصدر أن مقتل ومصرع عدد من المرتزقة، كما تم إحراق آلية عسكرية لهم في القصف المدفعي.
ولقي عدد من الغزاة من الجنسية الإماراتية والسودانية مصرعهم، ليل السبت/الأحد، إثر قصف صاروخي طال تجمعات لقوى العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته بمديرية المخاء في المحافظة.
كما قتل أعداد من الغزاة والمرتزقة في قصف صاروخي ومدفعي مكثف استهدف تجمعاتهم غرب المخاء استهدفهم صباح الأحد.
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