المشهد اليمني الأول| القاهرة

بمشاركة جماهيرية كبيرة، شيّع المصريون صباح الاثنين، جثمان الرائد عماد الركايبي الذي إستشهد في تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية.

وشارك في الجنازة عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والنواب في منطقة العطف التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة.



وكانت وسائل الإعلام المصرية، نشرت الأحد، صورة الضابط المصري الذي احتضن الإرهابي قبيل تفجير نفسه في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

والرائد عماد الركايبي، هو معين خدمة أمام كنيسة مارمرقس بالعطارين في الإسكندرية، توفي إثر تصديه وطاقم الحراسة لانتحاري حاول تفجير نفسه بالكنيسة لمنع كارثة أكبر من الحدوث.



وقتل 11 أشخاص فيما أصيب 35 آخرون بتفجير انتحاري في محيط كنيسة مارمرقس بالإسكندرية، كما قتل 31 شخصا وأصيب 71 آخرون بانفجار عبوة ناسفة داخل كنيسة مارجرجس بشارع النحاس في طنطا بمحافظة الغربية بدلتا النيل، على بعد 120 كيلومترا شمال القاهرة.



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