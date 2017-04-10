المشهد اليمني الأول| أبين
قتل مساء أمس الأحد، أحد المجندين برصاص عناصر القاعدة في محافظة أبين، فيما نجا قيادي من مرتزقة العدوان من محاولة اغتيال بذات المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن عنصرين من القاعدة كانا على متن دراجة نارية أطلقا النار على أحد المجندين وسط مدينة لودر بأبين وأردوه قتيلًا قبل أن يلوذا بالفرار.
فيما قال مصدر أمني آخر إن ركن استطلاع اللواء 137، العقيد عبد العليم الجليل المعين من قبل العدوان نجا من محاولة اغتيال في كمين مسلح، بالمحافظة.
وتشهد محافظة أبين ومدينة لودر معارك عنيفة بين الفينة والأخرى فيما بين القاعدة وجماعات مسلحة تابعة للسعودية مع ما يسمونها قوات الحزام الأمني المشكلة من قبل الإمارات.
التعليقات
تعليقات