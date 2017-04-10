المشهد اليمني الأول| متابعات

اعتبر السيناتور الأمريكي ليندسي غرام، أن الرئيس السوري بشار الأسد أراد ايصال رسالة قوية الى نظيره الأمريكي دونالد ترامب من خلال استئناف عمل مطار الشعيرات العكسري السوري، بعد ساعات من قصفه بالتوماهوك، مفادها ” اذهب الى الجحيم”.

وأضاف السيناتور غرام خلال مقابلة مع قناة NBC: “ أعتقد أن الأسد عن طريق استئناف التحليقات من هذه القاعدة يقول لترامب: إذهب إلى الجحيم”، وتابع: “برأيي يرتكب الأسد خطأ خطيرا، لأنه إذا كنت عدوا للولايات المتحدة ولا تهتم بماذا يمكن أن يفعله ترامب بك في أية لحظة، أنت مجنون “ ، حسب زعمه.

ودعا غرام، ادارة ترامب إلى إرسال 6000 عسكري أمريكي إضافي إلى سوريا، لكنه شدد أن الغرض من هذه الخطوة يجب أن يكمن في “تسريع عملية القضاء على داعش وليس من أجل الإطاحة بنظام بشار الأسد “.

واعتبر السيناتور الأمريكي، وهو من بين السياسيين الأمريكيين الداعمين لقرار الرئيس دونالد ترامب شن الضربات على قاعدة الشعيرات السورية، أن العسكريين الأمريكيين عليهم أيضا تدريب ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة على “اصطياد الأسد “.

وكان الجيش الأمريكي أطلق، فجر يوم الجمعة الماضي، 59 صاروخا من طراز “توماهوك”، من مدمرتين للبحرية الأمريكية، على مطار الشعيرات العسكري (طياس)، جنوب شرق مدينة حمص، وسط سوريا، وبعد ساعات استأنفت الطائرات السورية تنفيذ عملياتها العسكرية من القاعدة ذاتها.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات