المشهد اليمني الأول| صعدة
استشهد شخص وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي وقصف لحرس حدوده بمحافظة صعدة شمال اليمن.
وأفاد مصدر محلي، إن لاجئاً صوماليا استشهد وأصيب آخر في غارة لطيران العدوان استهدفت مهاجرين في الطريق العام بمديرية باقم.
وأضاف ” أن طفلًا أصيب بجروح حرجة في غارة دمرت منزلهم في ذات المديرية.
وتابع ” أن مواطنا آخر أصيب برصاص حرس الحدود السعودي في منطقة الحجلة بمديرية رازح, مشيرا إلى أضرار مادية لحقت بمزارع المواطنين إثر قصف صاروخي ومدفعي مكثف للجيش السعودي على مناطق متفرقة بالمديرية ذاتها.
يذكر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن الأحد الماضي قرابة العشرين غارة مستهدفًا جسر الرقالة المؤدي إلى مديرية باقم ومناطق أخرى بمديرية الظاهر الحدودية التي أضحت بسكانها ومزارعهم هدف لقنابل العدوان الأمريكي الغاشم.
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