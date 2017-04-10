المشهد اليمني الأول| نجران
لقي جنديان سعوديان مصرعهما، اليوم الاثنين، برصاص قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية في نجران.
وأفاد مصدر عسكري، أن وحدة خاصة في الجيش واللجان الشعبية نفذت عمليتي قنص أودت بحياة جنديين سعوديين في موقع المخروق العسكري بنجران.
يشار إلى أن عمليات القنص التي نفذتها وحدات القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في الجبهات الحدودية حصدت أرواح 59 جنديًا سعوديًا خلال شهر مارس الماضي لتحقق بذلك رقمًا قياسيًا في عدد عمليات القنص خلال شهر واحد منذ عامين على العدوان.
التعليقات
تعليقات