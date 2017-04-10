حذرت المرشحة إلى الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن يكرر سيناريو العراق وليبيا “الفاشل” في سوريا.

وقالت لوبان في تصريحات لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية: “أقول لترامب…راقب خطواتك جيدا، وألا تكرر الأخطاء التي ارتكبتها واشنطن في العراق وليبيا”. وتابعت قائلة “ينبغي أن يكون ترامب حذرا للغاية في كيفية عمله في سوريا، حيث أن التدخل العسكري في كل من العراق وليبيا، أدى إلى المزيد من الخطر على المدنيين، بدلا من السلام المنشود”. ومضت قائلة “أحث ترامب على توخي الحذر، لأننا رأينا ما حدث في العراق، ورأينا ما حدث في ليبيا، والحقيقة أن التدخل لم يجلب المزيد من السلام، ولم يوفر المزيد من الحماية للمدنيين”. وشددت لوبان على أنها كانت ضد تدخل الناتو (حلف شمال الأطلسي) في ليبيا عام 2011، منذ البداية، ولاحظت أن الأحداث التي تلتها أثبتت أن نهجها كان صحيحا.