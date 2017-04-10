المشهد اليمني الأول| صنعاء
أقامت منظمة لأنني إنسان في جامعة صنعاء، صباح اليوم الإثنين، بحضور رسمي وطلابي واسع فعالية ثقافية ومعرضًا للصور بينت فيهما بالصور والمجسمات والوثائق بشاعة الدور الإجرامي الذي يمارسه حزب الإصلاح في استهداف الشعب اليمني جنبًا إلى جنب مع قوى العدوان.
الفعالية التي تخللها فيلم وثق الدور الإجرامي لحزب الإصلاح في تأييد العدوان على الشعب والتأكيد على ضرورة حل الحزب بصورة نهائية، حضرتها قيادة وزارة الشباب والرياضة مع رئيس جامعة صنعاء الذين قاموا بعد ذلك بافتتاح معرض صور أقامته منظمة لأنني إنسان والذي جسد الدور الإجرامي لحزب الإصلاح في استهداف أبناء الشعب اليمني من خلال العديد من الطرق.
زوار المعرض استعرضوا الصور والمجسمات والوثائق التي تبين الأدوار الإجرامية لحزب الإصلاح التي يقوم بها في الفساد والعمالة ونشر ثقافة التكفير المترافقة مع ارتكاب المجازر الجماعية واستخدام المساجد لتجنيد العملاء وعلاقة الإصلاح الوثيقة بالعدوان فضلًا عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، كما أكد الزوار لمنظمي المعرض بأن ما احتواه المعرض سوف يسهم في فضح الإصلاح أمام الأجيال القادمة.
الفعالية مع معرض الصور أبرزا بشاعة الدور الإجرامي لحزب الإصلاح قبل ومع العدوان، ومثلا تعرية لقوى العمالة والنفاق وفضحا القوى الإجرامية أمام الشعب الأبي.
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