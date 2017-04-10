المشهد اليمني الأول| مأرب
لقي 8 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم، اليوم الاثنين، في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة مأرب.
وأفاد مصدر عسكري، أن 8 من مرتزقة العدوان السعودي لاقوا مصارعهم برصاص الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مديرية صرواح.
وكان الجيش واللجان الشعبية قد تمكنا من تدمير آلية تابعة لمرتزقة العدوان يوم أمس الأحد، شرق التبة السوداء بمديرية صرواح في مأرب.
يذكر أن 3 من مرتزقة العدوان لاقوا مصارعهم الخميس الماضي، برصاص قوات الجيش واللجان الشعبية في مديرية صرواح.
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