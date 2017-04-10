المشهد اليمني الأول| صنعاء
زار رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقد التقى خلال الزيارة بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
الرئيس الصماد حث قيادة الجهاز على أهمية تفعيل وتعزيز دور الجهاز خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها البلد وبذل خلالها الشعب دمه وماله ولحقته معاناة كبيرة من أجل الحفاظ على سيادته واستقلاله.
وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة ووزير العدل القاضي أحمد عقبات ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الأستاذ محمود الجنيد، قال الرئيس الصماد “يجب أن يعي الجميع أنه من غير المقبول بالفساد وفي الظروف العادية وليس فقط في هذه الظروف التي يمر بها البلد بفعل العدوان التي تشدد أكثر على مضاعفة الجهود لمحاربة الفساد والحيلولة دون استغلال المال العام.
وحذر من أن يكون الإرث الكبير للفساد والفاسدين في الفترة الماضية عائقًا أمام الهيئة الرقابية العليا في البلاد التي يجب أن تواصل عملها وفق ما تمليه المسؤولية الوطنية والظروف الراهنة.
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