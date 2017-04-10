قتل وجرح أكثر من 160 شخصاً اليوم الأحد، في انفجار استهدف محيط كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية في مصر
حيث أعلن تنظيم “داعش” الكفيري مسؤوليته عن التفجيرين المنفصلين اللذين هزا اليوم الأحد كنيسة مارجرجس بشارع النحاس بمدينة طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية في مصر.
وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن حصيلة ضحايا هجوم طنطا تبلغ حاليًا 30 قتيلًا و71 جريحًا، موضحة أن الانفجار نجم عن “جسم غريب” داخل كنيسة مارجرجس بشارع النحاس في المدينة الواقعة بمحافظة الغربية بدلتا النيل، على بعد 120 كيلومترًا شمال القاهرة.
كما أعلنت الوزارة عن مقتل 11 شخصًا، بينهم 3 ضباط، وإصابة 35 آخرين بتفجير انتحاري في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهجومين جاءا قبل 10 أيام من زيارة مرتقبة لبابا الفاتيكان إلى مصر خلال يومي 28 و29 من أبريل/نيسان الجاري.
يذكر أن تنظيم “داعش”، التكفيري، كان قد تبنى التفجير، الذي وقع داخل الكاتدرائية المرقسية في العباسية وسط #القاهرة نهاية العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصًا وإصابة 70 آخرين بجروح.