الرئيسية الأخبار المحلية قبائل وشحة حجة تنفر بالمال والرجال صوب الساحل الغربي لتلقين الغزاة واذنابهم الأخبار المحلية قبائل وشحة حجة تنفر بالمال والرجال صوب الساحل الغربي لتلقين الغزاة واذنابهم بواسطة المشهد - 10/04/2017 162 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات اجتماع موسع لقبائل وشحة في محافظة حجة لأعلان النفير العام صوب الساحل الغربي لمواجهة الغزاة والمنافقين. المجتمعون سيروا قافلة غذائية ومالية دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين الشرف والبطولة والتعبئة مستمرة. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب بلباس تهامي محلي.. رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي يزور النقاط الأمنية في الحديدة قافلة غذائية من أبناء الحديدة دعماً للأبطال في الجبهات لمواجهة العدوان الإرهابي على اليمن شاهد قذائف المدفعية تفتك بآلية برادلي لمنافقي العدوان شمال صحراء ميدي HD لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد