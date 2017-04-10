اجتماع موسع لقبائل وشحة في محافظة حجة لأعلان النفير العام صوب الساحل الغربي لمواجهة الغزاة والمنافقين. المجتمعون سيروا قافلة غذائية ومالية دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين الشرف والبطولة والتعبئة مستمرة.