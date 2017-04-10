المشهد اليمني الأول| صنعاء
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (9) لسنة 2017م بتعيين هيئة الإفتاء الشرعية اليمنية.
ونصت المادة الأولى بتعيين الإخوة العلماء التالية أسماؤهم في الهيئة وهم:
فضيلة العلامة شمس الدين محمد شرف الدين رئيساً ومفتياً للديار اليمنية، وعضوية فضيلة العلماء العلامة سهل ابراهيم عقيل، العلامة محمد علي مرعي، العلامة محمد عبد الله عوض، العلامة يونس محمد المنصور، العلامة محمد سقاف الكاف.
ونصت المادة الأخيرة من القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
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