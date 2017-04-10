المشهد اليمني الأول| متابعات
أكد المرشح الوسطي للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بأنه سينهي في حال فوزه “الاتفاقات التي تخدم مصلحة قطر في فرنسا”، متهماً الدوحة والرياض بالمساهمة في تمويل التنظيمات الإرهابية.
وقال ماكرون في حديث لقناة بي إف إم تي في، إنه وفي حال انتخابه للرئاسة في فرنسا ستكون لديه “مطالب كثيرة إزاء قطر والسعودية في مجال السياسة الدولية ومن أجل أن تكون هناك شفافية جديدة فيما يتعلق بالدور الذي تؤديانه في تمويل المجموعات الإرهابية أو في الأعمال التي يمكنهما القيام بها تجاه هذه المجموعات التي هي عدوتنا”.
وأضاف “أعتقد أنه كان هناك كثير من التساهل وخصوصا خلال ولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي (2007-2012)”، مذكّرا بأن رئيس الوزراء السابق ومرشح اليمين الى الانتخابات الفرنسية فرنسوا فيون هوجم حول هذه النقطة وعلى وجه حق، وتابع “في بعض الاحيان، ما يقف عائقا هو انها تمويلات خاصة وليست من النظام، لكنني ساطلب من الأنظمة القائمة ان تضمن لنا وقف هذه التمويلات.
وقبل أسبوعين من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تظهر استطلاعات الرأي ان ماكرون (39 عاما) ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان متعادلان.
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