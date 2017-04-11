المشهد اليمني الأول| فيديوهات
وزع الإعلام الحربي اليمني مشهد لتدمير آلية لمنافقي العدوان شمال صحراء ميدي. وتظهر المشاهد لحظة استهداف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية تابعة للمنافقين شمال صحراء ميدي بقذائف المدفعية.

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