الرئيسية الأخبار المحلية شاهد قذائف المدفعية تفتك بآلية برادلي لمنافقي العدوان شمال صحراء ميدي HD الأخبار المحليةفيديوهات شاهد قذائف المدفعية تفتك بآلية برادلي لمنافقي العدوان شمال صحراء ميدي HD بواسطة المشهد - 11/04/2017 165 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب بلباس تهامي محلي.. رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي يزور النقاط الأمنية في الحديدة قافلة غذائية من أبناء الحديدة دعماً للأبطال في الجبهات لمواجهة العدوان الإرهابي على اليمن تصوير ليلي لكمين محكم دمر آلية عسكرية محملة بالجنود السعوديين بموقع السديس في نجران HD استنفار قبائل عزلة القبلة في ملحان المحويت صوب الساحل الغربي للتنكيل بالغزاة والمنافقين فعاليات متفرقة أغضبت بن سلمان في عدد من المحافظات استمراراً لكسر العدوان الإرهابي على اليمن المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشهد لتدمير آلية لمنافقي العدوان شمال صحراء ميدي. وتظهر المشاهد لحظة استهداف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية تابعة للمنافقين شمال صحراء ميدي بقذائف المدفعية. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد