المشهد اليمني الأول| فيديوهات

المواقف السياسية في مثل هذا اليوم:

في مثل هذا اليوم العاشر من إبريل من العام 2015 البرلمان الباكستاني يبت في طلب السعودية بالمشاركة في العمليات ويصوت على حيادية الحكومة وعدم مشاركتها في العدوان على اليمن.

غارات وجرائم العدوان السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم:

– غارات على صنعاء البيضاء – عمران- الضالع – الجوف:

في مثل هذا اليوم من العام 2015 غارات جوية لطيران العدوان السعودي الأمريكي تستهدف مناطق عصر والسواد والحفا في العاصمة صنعاء ويستهدف معسكر السوداء في شبوة ويشن غارات على الجبل الأسود ومنطقة خيوان في عمران وغارات على اللواء 117 في البيضاء وموقع حبيل السلام ، ومريس في الضالع بالإضافة إلى غارات على مديرية المطمة بمحافظة الجوف.

– طيران العدوان يستهدف محطتي الكهرباء والغاز بصعدة:

وفي اليوم نفسه طيران العدوان يستهدف محطتي الكهرباء و الغاز بمحافظة صعدة.

– استشهاد 3 مواطنين في غارات على مسجد بصنعاء:

وفي مثل هذا اليوم طيران العدوان يستهدف مسجدا أثريا في دار الحيد بمنطقة الحفا في صنعاء ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين.

– بارجات العدوان تستهدف صوامع الغلال في ميناء عدن:

في اليوم نفسه البارجات الحربية المعادية تستهدف صوامع الغلال بميناء عدن بعدد من الصواريخ.

– شهداء وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في بيحان:

وفي مثل هذا اليوم شهداء وجرحى من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة أمام مبنى إدارة الأمن في مركز مديرية بيحان بشبوة.

– غارات على الجوف – مأرب – لحج – تعز:

في مثل هذا اليوم نم العام 2016 سلسلة غارات لطيران العدوان على مديرية المتون بمحافظة الجوف ومديرية صرواح بمأرب ومنطقة كرش بلحج والجند بمديرية التعزية في محافظة تعز.

عمليات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مثل هذا اليوم:

– مصرع عدد من المرتزقة بينهم قيادات خلال احباط زحف على المتون:

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أبطال الجيش واللجان يحبطون زحفا لمرتزقة العدوان باتجاه مديرية المتون في الجوف ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم قيادات وتدمير آلية.

– تدمير آليتين للمرتزقة في الغيل بالجوف:

وفي اليوم نفسه تدمير مدرعة وآلية عسكرية تابعتين لمرتزقة الغزاة شرق مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

المظاهرات والمواقف الشعبية في مثل هذا اليوم:

– حشود كبرى في شارع المطار بالعاصمة صنعاء: في مثل هذا اليوم من العام 2015 حشود شعبية كبرى في شارع المطار في العاصمة صنعاء في مسيرة صامدون في وجه العدوان. – مسيرات في ذمار – حجة- تعز-مأرب- المحويت-الجوف: وفي اليوم نفسه خروج شعبي كبير في محافظات ذمار وحجة وتعز والجوف ومأرب والمحويت في مسيرات صامدون في وجه العدوان.