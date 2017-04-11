الرئيسية الأخبار المحلية الجوف وقبائلها الشجاعة.. تتصدى للغزاة على مر العصور الأخبار المحلية الجوف وقبائلها الشجاعة.. تتصدى للغزاة على مر العصور بواسطة المشهد - 11/04/2017 263 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب أعضاء بالكونغرس قلقون من بيع ترامب قنابل ذكية للسعودية اليمـن تحـت حصـار تجـار الأدويـة والمـواد الغـذائية تحالف العدوان يفشل في إقناع المجتمع الدولي بتأييد مساعيه لإحتلال الحديدة.. (تفاصيــل) الرئيس الصماد يوجه حكومة الإنقاذ بإعداد الموازنة العامة وتوفير المرتبات لكافة موظفي الدولة وزير الخارجية يبعث برسالة عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي المشهد اليمني الأول| فيديوهات الجوف وقبائلها الشجاعة.. تتصدى للغزاة على مر العصور شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد