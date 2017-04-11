المشهد اليمني الأول| عدن
أغلق متقاعدون عسكريون، اليوم الثلاثاء، الخط البحري بمدينة عدن احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر.
وأفادت مصادر محلية أن الاحتجاجات أوقفت حركة السير وقطعت الجسر البحري الرابط بين مديريتي المنصورة وخور مكسر بمدينة عدن.
وبحسب المصادر المحلية، فإن المتقاعدين هم من المنتمين لوزارة الداخلية وتجمعوا بالعشرات منذ صباح اليوم، وأوقفوا حركة السير لساعات قبل أن تنتهي الاحتجاجات بعد حضور قوات الأمن وفتح الطريق للسيارات.
وتتواصل احتجاجات العسكريين في عدن، منذ ثلاثة أشهر، للمطالبة بصرف مرتباتهم، حيث صرف آخر مرتب في شهر ديسمبر من العام 2016.
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