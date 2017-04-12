نظم الكادر التعليمي بأمانة العاصمة وأبناء تعز وقفات إدانة واستنكار أمام مقر الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء استنكروا فيها التواطؤ الروسي والأممي بتسليم رواتب اليمنيين لمرتزقة العدوان.

كما عبر أبناء تعز عن استنكارهم من صمت العالم فيما خلفه العدوان من تسريح للآلاف نتيجة استهداف العدوان لميناء ومناطق المخا في الساحل الغربي.

أبناء تعز من جانبهم وخلال وقفتهم أمام مبنى الأمم المتحدة أدانوا الصمت الدولي تجاه استهداف العدوان لميناء المخا مما تسبب في تسريح الآلاف من أبناء تعز مستنكرين استمرار الحصار ومعلنين خلال وقفتهم عن تنفيذ مسيرة راجلة إلى ميناء الحديدة يشكلون فيها حاجزًا منيعًا أمام أهداف قوى العدوان.