الرئيسية الأخبار المحلية فعاليات متفرقة في عدد من محافظات الجمهورية تواصلاً لمناهضة العدوان الإرهابي على... الأخبار المحلية فعاليات متفرقة في عدد من محافظات الجمهورية تواصلاً لمناهضة العدوان الإرهابي على اليمن بواسطة المشهد - 12/04/2017 223 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عدن: وصول 400 مقاتل “داعشي” إلى ميناء عدن قادمين من سوريا من باب المندب إلى ميدي .. واقع عسكري و جغرافي يتحدث عن نفسه – تقرير عسكري الباخرة صافر أكبر ثالث ميناء بحري عائم في العالم تنذر بكارثة بحرية كبيرة بفعل الحصار على اليمن آثار العدوان والحصار على مستشفيات اليمن وتسببه في كارثة انسانية لحظات قصف مواقع سعودية في نجران المحتلة المشهد اليمني الأول| فيديوهات فعاليات متفرقة في عدد من محافظات الجمهورية تواصلاً لمناهضة العدوان الإرهابي على اليمن شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد