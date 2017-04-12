أكد النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي على أهمية فرض حالة الطوارئ موضحا أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد قد تأخرت وكان يفترض أن يتم إعلانه بمجرد وقوع العدوان، بحسب تأكيد البغدادي.

وأوضح القاضي البغدادي في مقابلة مع قناة المسيرة الفضائية في برنامج “اليمن في مواجهة العدوان” أن حالة الطوارئ هي قواعد استثنائية من أجل حماية الشعب وأمنه واستقراره وستطال كل من يستهدف أمن الوطن واستقلاله ويتحالف مع العدوان، لافتا إلى السلطة السياسية المتمثلة بالمجلس السياسي الأعلى هي المعنية بإعلان حالة الطوارئ.

وفي سياق منفصل، قال القاضي البغدادي إن على مجلس القضاء أن يبحث بجد في حكم المحكمة الإدارية المخل بكل المعايير القضائية والسلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن من يرفع شعار الحياد في السلك القضائي وبلده يتعرض للعدوان فهو يرتكب الخيانة بشكل مضاعف.

وأكد القاضي البغدادي أن قيادة الثورة كانت ولا زالت حريصة على تطبيق العدالة ومحاربة الفساد من أي جهة كان.

وكان السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي دعا في خطاب له بمناسبة جمعة رجب إلى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الطابور الخامس وتطهير مؤسسات الدولة من عملاء العدوان.