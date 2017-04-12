الرئيسية الأخبار المحلية آثار العدوان والحصار على مستشفيات اليمن وتسببه في كارثة انسانية الأخبار المحلية آثار العدوان والحصار على مستشفيات اليمن وتسببه في كارثة انسانية بواسطة المشهد - 12/04/2017 204 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عدن: وصول 400 مقاتل “داعشي” إلى ميناء عدن قادمين من سوريا من باب المندب إلى ميدي .. واقع عسكري و جغرافي يتحدث عن نفسه – تقرير عسكري الباخرة صافر أكبر ثالث ميناء بحري عائم في العالم تنذر بكارثة بحرية كبيرة بفعل الحصار على اليمن فعاليات متفرقة في عدد من محافظات الجمهورية تواصلاً لمناهضة العدوان الإرهابي على اليمن لحظات قصف مواقع سعودية في نجران المحتلة المشهد اليمني الأول| فيديوهات آثار العدوان والحصار على مستشفيات اليمن وتسببه في كارثة انسانية شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد