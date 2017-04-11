المشهد اليمني الأول| الحديدة
أقدم تحالف العدوان السعودي الأمريكي على منع ثلاث بواخر محملة بالمواد الغذائية من دخول المياه الإقليمية اليمنية، وذلك إمعانًا من التحالف الأمريكي السعودي في تشديد حصاره على أبناء الشعب اليمني القائم منذ أكثر من عامين.
ونقلت وكالة سبأ للأنباء إن تحالف العدوان منع ثلاث بواخر محملة بالمواد الغذائية من الدخول للمياه الإقليمية وأجبرها على الابتعاد عن ميناء الحديدة.
هذا وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان في حصار الشعب اليمني ومنع وصول إمدادات الغذاء والدواء.
ويأتي منع تحالف العدوان السعودي الأمريكي للبواخر الثلاث المحملة بالمواد الغذائية في إطار الحصار والتجويع الذي يمارسه منذ عامين على أبناء الشعب بغية كسر إرادته وصموده كما يأتي في إطار السعي الأمريكي السعودي الإماراتي للسيطرة على ميناء الحديدة وسط صمود واستعداد شعبي كبير لمواجهة العدوان.
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