المشهد اليمني الأول| نجران
أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، صاروخًا من نوع زلزال2 محلي الصنع على تجمع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي داخل معسكر بقطاع نجران.
وأفاد مصدر عسكري ، أن القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية استهدفت بصاروخ زلزال 2 تجمعًا لمرتزقة العدوان في معسكر قبالة البقع بنجران.
ووفقًا للمصدر فقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة عالية وحقق إصابات مباشرة في صفوف المرتزقة داخل المعسكر المستهدف.
وكانت قوة الإسناد المدفعي والصاروخي للجيش واللجان الشعبية نفذت أمس الاثنين قصفًا صاروخيًا ومدفعيًا على رقابة موقع نهوقة, وتجمعات عسكرية سعودية غرب المخروق بنجران وحققت إصابات دقيقة.
كما نفذت وحدة خاصة في الجيش واللجان الشعبية عمليتي قنص أودت بحياة جنديين سعوديين في موقع المخروق العسكري بنجران.
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