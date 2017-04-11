المشهد اليمني الأول| جيزان
لقي جندي سعودي مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعملية قنص، فيما استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي في قطاع جيزان.
وأكد مصدر عسكري، أن وحدة القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت جنديًا سعوديًا في موقع الفريضة في جيزان، ما أدى إلى مصرعه على الفور.
كما أفاد المصدر عن استهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مجمع القفل بذات القطاع، محققة إصابات مباشرة.
وكانت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت، في وقت سابق اليوم، بعدد من قذائف المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع الدمنة.
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