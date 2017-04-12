الرئيسية الأخبار المحلية زيارة ميدانية لمنطقة الكدحة في مديرية المعافر بتعز الأخبار المحلية زيارة ميدانية لمنطقة الكدحة في مديرية المعافر بتعز بواسطة المشهد - 12/04/2017 193 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب قافلةٌ تلو قافلة ترسل بها قبيلة بني حشيش دعماً لجبهات العزة والكرامة لطرد الغزاة والمنافقين مشاهد لحطام آلية تابعة للمنافقين بعد أن تم تدميرها بعبوة ناسفة في منطقة العقبة الجوف HD خاص بالصورة.. طائرة روسية تجلي رعايا إيران وروسيا من مطار صنعاء .. هل هو إتفاق روسي أمريكي لتسوية ملفات اليمن وسوريا؟ قبائل مأرب خرجت بعدتها والعتاد معلنةً نفيرها العام صوب الجبهات للتنكيل بالعدوان وأدواته وكالة الأنباء السودانية تفجر مفاجئة وتعترف أن عملياتها في اليمن مجرد إحتلال وتقر بمصرع جنودها المشهد اليمني الأول| فيديوهات زيارة ميدانية لمنطقة الكدحة في مديرية المعافر بتعز شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد