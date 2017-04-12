الرئيسية الأخبار المحلية لحظات قصف مواقع سعودية في نجران المحتلة الأخبار المحلية لحظات قصف مواقع سعودية في نجران المحتلة بواسطة المشهد - 12/04/2017 334 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لقصف مواقع وتحصينات الجيش السعودي في نجران. وتظهر المشاهد لمدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تدك تحصينات ومواقع الجيش السعودي ومخزن للأسلحة في #نجران بعدد من قذائف المدفعية. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عدن: وصول 400 مقاتل “داعشي” إلى ميناء عدن قادمين من سوريا من باب المندب إلى ميدي .. واقع عسكري و جغرافي يتحدث عن نفسه – تقرير عسكري الباخرة صافر أكبر ثالث ميناء بحري عائم في العالم تنذر بكارثة بحرية كبيرة بفعل الحصار على اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد