المشهد اليمني الأول| فيديوهات
وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لقصف مواقع وتحصينات الجيش السعودي في نجران. وتظهر المشاهد لمدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تدك تحصينات ومواقع الجيش السعودي ومخزن للأسلحة في #نجران بعدد من قذائف المدفعية.

التعليقات

تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب

لا تعليقات

اترك رد