سير أبناء منطقتي مرمر وأعلى رجام في بني حشيش بمحافظة صنعاء، اليوم الاثنين، قافلة الاستمرار والصمود دعمًا ورفدًا لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الكرامة تدشينًا للعام الثالث من الصمود ومتوعدة قوى الغزو والاحتلال بأعظم مما فات في العامين الماضيين.

القافلة المقدمة دعمًا للجيش واللجان احتوت على مختلف المواد الغذائية ورؤوس المواشي بالإضافة إلى الأموال العينية.

وأكد أبناء منطقتي مرمر وأعلى رجام في بني حشيش على بذل وتقديم المزيد وعلى الصمود والثبات في وجه العدوان ودعم مختلف جبهات القتال بالمال والرجال والسلاح