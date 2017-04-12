الرئيسية الأخبار المحلية قبائل التحيتا في الحديدة تعلن النفير العام لردع العدوان الإرهابي على اليمن... الأخبار المحلية قبائل التحيتا في الحديدة تعلن النفير العام لردع العدوان الإرهابي على اليمن وأدواته الإجرامية بواسطة المشهد - 12/04/2017 123 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في صنعاء تنديداً بتواطئها مع العدوان الإرهابي على اليمن عاجل ضربة باليستية مؤلمة في المخاء .. قاهر2 يسحق كتيبة بأكملها والسودان تعترف بسحق جنودها وكالة ألمانية : الوضع في اليمن كارثي.. لكنه لا يحظى بالإهتمام المطلوب من الغرب بدء أخذ عينات فحص الحمض النووي “DNA” لشهداء القاعة الكبرى المجهولين مصرع قياديين من المرتزقة وتدمير آليات عسكرية في هجوم فاشل بالمخا المشهد اليمني الأول| فيديوهات احتشدت قبائل التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة في وقفة قبلية أكدوا من خلالها على الجهوزية الكاملة لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي مؤكدين أن معركة الساحل ستكون نهايتها الفشل والهزيمة للأعداء والغزاة. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد