المشهد اليمني الأول| فيديوهات
احتشدت قبائل التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة في وقفة قبلية أكدوا من خلالها على الجهوزية الكاملة لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي مؤكدين أن معركة الساحل ستكون نهايتها الفشل والهزيمة للأعداء والغزاة.

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