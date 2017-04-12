الرئيسية الأخبار المحلية قبائل مأرب خرجت بعدتها والعتاد معلنةً نفيرها العام صوب الجبهات للتنكيل بالعدوان... الأخبار المحلية قبائل مأرب خرجت بعدتها والعتاد معلنةً نفيرها العام صوب الجبهات للتنكيل بالعدوان وأدواته بواسطة المشهد - 12/04/2017 412 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات قبائل مأرب خرجت بعدتها والعتاد معلنةً نفيرها العام صوب الجبهات للتنكيل بالعدوان وأدواته شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب قافلةٌ تلو قافلة ترسل بها قبيلة بني حشيش دعماً لجبهات العزة والكرامة لطرد الغزاة والمنافقين مشاهد لحطام آلية تابعة للمنافقين بعد أن تم تدميرها بعبوة ناسفة في منطقة العقبة الجوف HD خاص بالصورة.. طائرة روسية تجلي رعايا إيران وروسيا من مطار صنعاء .. هل هو إتفاق روسي أمريكي لتسوية ملفات اليمن وسوريا؟ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد