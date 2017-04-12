الرئيسية الأخبار المحلية مشاهد لحطام آلية تابعة للمنافقين بعد أن تم تدميرها بعبوة ناسفة في... الأخبار المحلية مشاهد لحطام آلية تابعة للمنافقين بعد أن تم تدميرها بعبوة ناسفة في منطقة العقبة الجوف HD بواسطة المشهد - 12/04/2017 236 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لحطام ألية عسكرية تابعة لمنافقي العدوان بعد أن تم تدميرها بعبوة ناسفة في منطقة العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب قافلةٌ تلو قافلة ترسل بها قبيلة بني حشيش دعماً لجبهات العزة والكرامة لطرد الغزاة والمنافقين خاص بالصورة.. طائرة روسية تجلي رعايا إيران وروسيا من مطار صنعاء .. هل هو إتفاق روسي أمريكي لتسوية ملفات اليمن وسوريا؟ زيارة ميدانية لمنطقة الكدحة في مديرية المعافر بتعز لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد