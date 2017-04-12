المشهد اليمني الأول| فيديوهات
وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لحطام ألية عسكرية تابعة لمنافقي العدوان بعد أن تم تدميرها بعبوة ناسفة في منطقة العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

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