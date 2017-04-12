المشهد اليمني الأول| تعز
لقي قياديان في مرتزقة العدوان السعودي مصرعهما وقتل آخرون، اليوم الثلاثاء، خلال تصدي أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية لهجوم نفذته مجاميع المرتزقة الموالية لتحالف العدوان السعودي في المخا بتعز.
وقال مصدر عسكري، إن القيادي المرتزق رائد اليافعي والقيادي المتطرف عبد الله حمودة السراجي لقيا مصرعهما بالإضافة إلى 18 آخرين من المرتزقة الموالين للعدوان خلال تصدي أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية لهجوم نفذته المجاميع على “جبل النار” بمديرية المخا.
وأوضح، أنه تم إعطاب آليتين عسكريتين للمرتزقة وأن المواجهات مستمرة بين الجانبين والتي تخللها قصف متبادل بالمدفعية والهاونات.
ولفت، أن طيران العدوان السعودي شن 5 غارات على المنطقة في محاولة لإسناد حلفائه خلال الهجوم الفاشل.
كما شن طيران العدوان غارات على مناطق “الهاملي والنجيبة والزهاري، ويختل” بالمخا واستهدف معسكر خالد بن الوليد بـ4 غارات.
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