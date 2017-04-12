المشهد اليمني الأول| متابعات
كشفت تقارير إعلامية عن توقيع اتفاق بين السودان والولايات المتحدة على استضافة الخرطوم محطة لوكالة الاستخبارات الأمريكية “CIA”، ضمن شراكة لمكافحة الإرهاب، ومن المنتظر أن تزور نائبة مدير الوكالة جينا هاسبل الخرطوم لإتمام الشراكة في مايو المقبل.
ونشر معهد “أفريكا انتلجنس”، المتخصص في شؤون إفريقيا، تقريرًا عن الاتفاق سالف الذكر، تحت عنوان “تصعيد التعاون الاستخباراتي بين السودان والولايات المتحدة”.
وأفاد المعهد في تقريره، أن السودان اتفق مع المخابرات الأمريكية “سي أي إيه” على إنشاء محطة لها في الخرطوم ضمن شراكة البلدين لمكافحة الإرهاب.
وأضاف التقرير أن هذه الاتفاقات تمت أثناء زيارة مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق محمد عطا، برفقة جنرال آخر لم يذكر اسمه لواشنطن الأسبوع الماضي، بدعوة من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “مايك بومبيو”.
وأشار إلى أن مكتب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سيكون لمراقبة الجماعات الإرهابية مثل “داعش” و”القاعدة”.
وتابع أنه حصل على هذه المعلومات من برقية سرية من سفارة دولة خليجية في الخرطوم .
وذكر تقرير”أفريكا انتلجنس” أن نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، ستزور الخرطوم في مايو المقبل لإتمام الشراكة.
ولفت إلى أن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من تولى مهمة تأهيل السودان في واشنطن، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووعده الأخير بإتمام رفع العقوبات رسميًا في يوليو المقبل.
وجرت اتصالات بين مدير الاستخبارات السودانية مع مدير مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية، جيمس كومي، ومدير وكالة الأمن القومي مايكل روجرز.
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