المشهد اليمني الأول| خاص



أطلقت وحدة القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية فجر اليوم 12 إبريل 2017م، صاروخ باليستي طراز قاهر2 على تجمعات الغزاة والمنافقين في المخاء بتعز .

المصادر أكدت للمشهد اليمني الأول، أن الصاروخ قاهر2 الباليستي حقق إصابة دقيقة للغاية، مخلفاً خسائر هائلة في الأرواح والعتاد، بمئات القتلى والإصابات في صفوف الغزاة والمنافقين، واعقب ذلك إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات قوات الغزو والمنافقين في المخاء.



وكانت قبل قليل، قد إعترفت القوات السودانية الغازية، بمصرع 5 جنود بينهم ضابط، وإصابة 22 آخرين خلال مشاركتهم مع قوات تحالف العدوان في الساحل الغربي .

ويشن منذ ساعات هجوم واسع على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبل النار بالمخاء، وسط صمود واستبسال أسطوري، أسفر عن مصرع المئات من المنافقين والغزاة، وإصابة المئات بينهم جنود وضباط سودانيين .

كما أفادت المصادر الواردة من المخاء، تمكن وحدات الجيش واللجان الشعبية من تدمير وإحراق 7 آليات للغزاة والمنافقين، مشيرةً أن الزحوفات على جبل النار استمرت طوال ساعات النهار وخلال ساعات الليل ولم تحرز أي تقدم برغم الإسناد الجوي.

وكانت قد بينت المصادر للمشهد اليمني الأول ، في الساعات الماضية، أن أعداد قتلى الغزاة والمنافقين في جبل النار تخطى 50 قتيل، وإصابة 80 آخرين، ومصرع القيادي ياسر عوض سعيد السليماني والشيخ عبدالله حمودة، واصابة القيادي نزار الشاطري، خلال الزحف، الذي إزدادت خسائره مع إستمرار الزحف، ومع الضربة الباليستية .

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