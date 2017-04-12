المشهد اليمني الأول| خاص

في إعتراف صريح بأن عمليات تحالف العدوان الإرهابي على اليمن، ما هي إلا مخططات إحتلال، لتسليمها تحت الهيمنة الصهيونية .

وقالت القوات السودانية في بيان لها نشر على موقع وكالة الأنباء السودانية الرسمية أنها أنجزت اليوم المرحلة الأولى بنجاح كبير (باحتلالها) جميع الأهداف الموكلة لها .

ومن المتوقع أن يتثير البيان ردود أفعال غاضبة سواء في الداخل اليمني كان مريد أم معارض، أو في صفوف تحالف العدوان، أو في الداخل السوداني والذي يعارض ما تقوم به حكومته لقاء فتات من مساعدات، ورفع العقوبات المفروضه على السودان .