المشهد اليمني الأول| خاص

في إعتراف صريح بأن عمليات تحالف العدوان الإرهابي على اليمن، ما هي إلا مخططات إحتلال، لتسليمها تحت الهيمنة الصهيونية .
أقرت وكالة الأنباء السودانية “سونا” في موقعها الرسمي أن عملياتها في اليمن مجرد إحتلال، في إعتراف صريح وضع التحالف في موضع محرج، بعد تساقط الأوراق المتسخة للعدوان وظهورها للعلن .
وقالت القوات السودانية في بيان لها نشر على موقع وكالة الأنباء السودانية الرسمية أنها أنجزت اليوم المرحلة الأولى بنجاح كبير (باحتلالها) جميع الأهداف الموكلة لها .
ومن المتوقع أن يتثير البيان ردود أفعال غاضبة سواء في الداخل اليمني كان مريد أم معارض، أو في صفوف تحالف العدوان، أو في الداخل السوداني والذي يعارض ما تقوم به حكومته لقاء فتات من مساعدات، ورفع العقوبات المفروضه على السودان .
جدير بالذكر أن أعداد هائلة من مرتزقة السودان لقيت مصرعها في الساعات الماضية في المخاء خلال زحوفات فاشلة على جبل النار، كلها إنكسرت وختمها فجراً ضربة الباليستي قاهر2 التي سحقت عشرات الغزاة والمنافقين في المخاء بتعز.
السودان تعترف بأن عملياتها مخطط إحتلال
السودان تعترف بأن عملياتها مخطط إحتلال

التعليقات

تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب

لا تعليقات

اترك رد