المشهد اليمني الأول| خاص

قالت مصادر مطلعة ان طائرة روسية اجلت اليوم الأربعاء 12 أبريل 2017م دبلوماسيين روس وإيرانيين من العاصمة صنعاء .

واوضحت المصادر للمشهد اليمني الأول، ان دبلوماسيين يعملون في السفارة الروسية وكذا القائم باعمال السفارة الايرانية مع عدد من العاملين في السفارة الايرانية غادروا اليوم على متن طائرة روسية من مطار صنعاء الدولي .

ولم تكشف المصادر اسباب مغادرة العدد كبير من الدبلوماسيين الروس والايرانيين للعاصمة صنعاء، كما ترافق ذلك هدوء تام لأجواء صنعاء، وتوقف تحليق طيران العدوان السعودي الأمريكي على اليمن .

واعتبر مراقبون أن عملية الإجلاء ربما تكون مؤشر من مؤشرات التفاهم الروسي الأمريكي، بحيث يترك الملف السوري حصراً لروسيا دون دخل أمريكي، ويترك الملف اليمني حصرا لأمريكا دون تدخل روسي .

يذكر ان السفارتين الروسية والإيرانية مازالتا تعملان بعدد محدود من الدبلوماسيين في العاصمة صنعاء .

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