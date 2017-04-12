المشهد اليمني الأول| فيديوهات

دشن وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي ووكيل وزارة الزارعة والري لقطاع الري واستصلاح الأراضي المهندس عبد الواحد محمد الحمدي اليوم في عدد من المناطق الزراعية بالمحافظة عملية احلال شجرتي البن واللوز بدلاً عن شجرة القات بدعم من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي .

وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة محمد علي القيسي اشاد الوكيل الصوفي بجهود قيادة وزارة الزراعة والري وحرصها علي تشجيع المزارعين باحلال شجرتي البن واللوز محل شجرة القات باعتبار البن واللوز من المحاصيل النقدية التي تسهم في تحسين مستوى الدخل للمزارعين مشيراً الي ان محافظة حجة من المحافظات التي تعتمد على النشاط الزراعي والذي لحقت به أضرار بالغة جراء العدوان السعودي الأمريكي والذي انعكست أثاره السلبية علي الأوضاع الاقتصادية للمزارعين بالمحافظة داعياً المزارعين الي الاستفادة من موسم الأمطار لزراعة المحاصيل النقدية نظراً لتأقلمها مع الظروف المناخية واستهلاكها كميات قليله من الماء اضافة الي قيمتها النقدية .

من جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة والري عبد الواحد الحمدي أن الوزارة خصصت ثمانية وستين الف شتله لزراعتها في سبع محافظات من أشجار البن واللوز منها محافظة حجة مشيراً الي انه تم تخصيص سته الف شتله من البن والف وستمأئة وستين شتله من اللوز لمحافظة حجة سيتم توزيعها على المزارعين في المناطق المستهدفه كون محافظة حجة مصنفه محافظة زراعية بدرجة اساسية .

وكان الوكيل القيسي ووكيل الوزارة الحمدي قد قاموا بزرع عدد من الشتلات بمدرسة هارون الرشيد للبنات من أجل تعزيز أهمية غرس الشجره وقيمتها الجمالية والاقتصادية في نفوس الاجيال.