خرج أبناء مديرية فرع العدين بمحافظة إب، في وقفة شعبية مستنكرين جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق اليمنيين ومؤكدين على رفد جبهة الساحل الغربي بالمقاتلين.

الحاضرون في الوقفة أعلنوا جاهزيتهم واستعدادهم في رفد الجبهات والتوجه نحو جبهة الساحل الغربي لمقارعة المعتدين.

من جهة أخرى، تفقد وكيل محافظة إب حارث المليكي اليوم مستشفى المزاحن بذات المديرية.

واطلع الوكيل المليكي خلال الزيارة على أوضاع المستشفى والخدمات الطبية والصحية التي يقدمها للمرضى والمترددين عليه من المواطنين من أبناء المديرية وما جاورها .