المشهد اليمني الأول| تعز
قتل وجرح وأُسر عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إثر هجوم معاكس للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة تعز
وأوضح مصدر عسكري، أن وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت – بفضل الله- من كسر زحف للمرتزقة باتجاه منطقة الكدحة في المعافر بتعز.
وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوما معاكسا على مواقع المرتزقة تمكنوا من خلاله تطهير عدد من المواقع وقتل وجرح وأسر أعداد منهم، فيما لاذ البقية بالفرار.
وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، من كسر زحف لقوات الغزو على جبل النار في مديرية المخاء بالمحافظة استمر لساعات الطويلة، ومقتل العشرات بينهم جنود وضباط سودانيين وإحراق 7 آليات.
كما أطقت الوحدة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية صاروخا باليستيا من نوع قاهر 2 على تجمعات الغزو في المخا، بالتزامن مع إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا أيضا على تجمعات قوى الغز والمرتزقة في المخا.
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