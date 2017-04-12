أعلنت قبائل مثلث مسور وبني العوام والرجم والطويلة في المحويت، نفيرها العام ووقوفها إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في رفد معركة السواحل دفاعًا عن سيادة الوطن وكرامة الشعب.

وأكد قبائل مسور وبني العوام والرجم والطويلة بالمحويت أنهم مستعدون لمواجهة العدوان بالمال والرجال والسلاح وبكل الوسائل الممكنة.

مضيفين أن انكسارات العدوان ومرتزقته على مدى عامين وعدم مقدرته على تحقيق أي نصر يذكر يدل على إخفاقه الكبير وصمود الشعب اليمني وثبات الجيش واللجان في مختلف الجبهات.

إلى ذلك نظم أبناء ومشايخ ووجهاء عزل بني المأمون بمديرية حفاش محافظة المحويت اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان السعودي الأمريكي.

وأكد أبناء عزل بني المأمون بالمحويت في الوقفة التي حضرها مدير عام مديرية حفاش زيد الشامي وقيادة السلطة المحلية بالمديرية، الاستعداد لرفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية.